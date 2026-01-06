Гарантійна сума при оренді житла — чи можна відмовитися від сплати

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Пошук оренди квартири майже завжди завершується фразою від власника: оплата за перший, останній місяці і гарантійна сума. Для багатьох це виглядає як нав’язана умова, однак з юридичного погляду вона має логіку.

У Цивільному кодексі України немає прямого визначення депозиту, проте стаття 546 ЦКУ дозволяє забезпечувати виконання зобов’язань, зокрема, завдатком або заставою. Саме на цій нормі базується практика використання гарантійного платежу.

Чи можна не платити гарантійну суму

Не варто думати, що застава — це вирок. Це завжди предмет торгу. Якщо квартира вам дуже подобається, але викласти дві суми одразу важко, спробуйте "людські" варіанти:

Розбити платіж. Запропонуйте віддати половину суми зараз, а іншу — з наступною зарплатою. Більшість власників ідуть на це, якщо ви справляєте враження адекватної людини. Трохи підняти оренду. Іноді орендодавці погоджуються прибрати заставу, якщо щомісячна плата стане на 500-1 000 гривень вищою. Детальний опис. Часто заставу просять через страх за майно. Запропонуйте скласти детальний акт прийому-передачі з фотофіксацією кожної подряпини. Це знімає напругу.

Повернення застави за оренду житла

Найбільший страх орендаря — що заставу "замилять" під надуманим приводом. Тут важливо пам'ятати: згідно зі статтею 810 ЦКУ, ви відповідаєте за збереження житла, але не за його природне старіння. Якщо через рік шпалери трохи вицвіли, а на лінолеумі з'явився слід від стільця — це природний знос. Власник не має права вираховувати за це гроші.

Якщо ж вам відмовляються повертати кошти без вагомих причин — це пряме порушення принципів добросовісності. У таких випадках можна і треба нагадати про суд, адже закон тут на боці того, хто не завдав шкоди майну.

Чи реально знайти житло без застави

Сьогодні на ринку такі пропозиції — рідкість. Власники стали обережнішими, і застава стала нормою безпеки. Але замість того, щоб шукати оголошення "без застави" (де часто є приховані дефекти або не надто приємні умови), краще вчитися домовлятися про гнучкість.

Гнучкий підхід і чітко прописаний договір — це ваш спокій і збережені нерви.

Вартість оренди житла у 2026 році

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, у 2026 році орендна плата й надалі зростатиме в межах 10-20%.

"Ринок уже частково адаптувався до економічних умов, тому різких стрибків, як раніше, не очікується. У сегменті оренди попит часто перевищує пропозицію, що створює конкуренцію між орендарями та підтримує зростання ставок", — підкреслює Куць.

Очікується, що у 2026 році ця тенденція збережеться, особливо в обласних центрах і містах з активним ринком праці.

Раніше ми розповідали, які договори оренди нерухомості мають обов'язково завірити нотаріуси. А також, які саме комунальні послуги при оренді має платити власник.