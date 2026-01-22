Відео
Кожен власник будинку повинен мати цей документ — що перевірити

Дата публікації: 22 січня 2026 20:12
Право власності на будинок — який документ має перевірити кожен господар
Жінка з документами. Фото: Freepik

В Україні володіння будинком — це вже не про стос старих актів у папці, а про ваш цифровий слід у базі даних. Якщо вашого майна немає в Державному реєстрі речових прав, то з точки зору держави ви не зовсім власник. 

Згідно із законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", саме державна реєстрація є "офіційним визнанням і підтвердженням державою фактів виникнення, переходу або припинення прав".



Простіше кажучи: немає запису в реєстрі — немає прав, які б визнавав суд чи нотаріус.

Перевірка права власності на будинок

Коли ви отримуєте Витяг із реєстру, не варто просто проглядати його очима. Перше, що ми перевіряємо — персональні дані. Одна помилка в літері прізвища чи цифрі ІПН перетворить спробу продати чи подарувати будинок на довгі місяці виправлення документів.

Далі — "технічка". Площа будинку та його адреса мають до метра збігатися з реальністю. Якщо ви щось добудували, але не ввели в експлуатацію, старі дані в реєстрі стануть юридичною пасткою при першій же перевірці. 

До речі, не має значення, у вас на руках роздруківка чи файл на пошті. 

"Витяг з Державного реєстру прав надається в електронній або паперовій формі та має однакову юридичну силу", — зазначено у законі.

Обтяження на нерухоме майно

Найцікавіше зазвичай ховається в розділі про обтяження. Там можна знайти:

  1. Старі арешти від виконавчої служби, про які ви вже й забули.
  2. Іпотеки, що "висять" у базі навіть після виплати кредиту через технічні помилки.
  3. Судові заборони.

Юристи компанії Dozvil радять також звернути увагу на "Документ-підставу". Там має бути чітко вказано, як будинок став вашим: договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину чи дарча. Якщо цей пункт прописаний некоректно, право власності буде легко оскаржити в суді.

Як перевірити право власності

Зараз усе набагато простіше, ніж п'ять років тому. Актуальний витяг можна "витягнути" через Дію буквально за кілька хвилин, не виходячи з дому. 

Якщо ж ситуація заплутана (наприклад, будинок старий і дані не були перенесені з архівів), доведеться йти до нотаріуса або в ЦНАПі.

Що ще варто знати українцям

Як зазначила нотаріус Галина Ненченко у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, продаж частки у спільній нерухомості лише здається звичайною справою. На практиці такі угоди супроводжуються високими юридичними ризиками та нерідко призводять до затяжних судових конфліктів.

"Продаж частки без урахування інтересів співвласників може мати серйозні правові наслідки", — попереджає фахівець.

Саме через недотримання права переважної купівлі або помилки в оформленні повідомлень такі договори найчастіше оскаржуються в судах. Щоб угода була безпечною, важливо ще на старті підготовки документів врахувати всі нюанси спільної власності.

Раніше ми розповідали, скільки коштує переоформлення будинку у селі у 2026 році. А також, хто є власником землі під приватним будинком.

нерухомість документи будинок власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
