КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Експерт назвав три формати нерухомості, які принесуть дохід у 2026 році

Експерт назвав три формати нерухомості, які принесуть дохід у 2026 році

Дата публікації: 17 березня 2026 04:20
Будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Забудьте про класичну схему "купив одиничку в новобудові — здав в оренду". Сьогодні цей ринок лихоманить: іпотека кусається, попит скаче, а дохідність ледь покриває інфляцію. Інвестори, які хочуть справжніх грошей, а не просто збереження капіталу, зараз дивляться в бік інфраструктури.

Правила гри на ринку нерухомості змінилися остаточно, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста з нерухомості Володимира Копотя

Читайте також:

"Втомилися інвестувати в класичну нерухомість? Світ змінився. Нові мегатренди створили інвестиційних гігантів, і це вже не житлові будинки", — наголосив експерт.

Дата-центри як інвестиція у нерухомість

Зараз у топі — дата-центри. Це, грубо кажучи, готелі для серверів. Кожен ваш клік чи запит у нейромережу потребує фізичного місця в реальному світі.

"Кожен запит до ChatGPT, кожен перегляд відео на YouTube потребує величезної серверної інфраструктури. Саме тому дата-центри називають нерухомістю, де живе штучний інтелект", — пояснює Копоть.

Чому це круто? Бо ви підписуєте контракт з техгігантом на 10, а то й 20 років. Це не студент, який може з'їхати за місяць. У Штатах на цьому роблять 6-9% річних. 

Звісно, є нюанси: така нерухомість "їсть" неймовірну кількість електрики, а обладнання в ній застаріває швидше, ніж ви встигнете вийти на окупність.

Логістика "під боком" та старіюче населення

Ще одна "золота жила" — склади останньої милі. Це маленькі хаби прямо у вас під боком, звідки кур'єри розвозять замовлення за 15 хвилин. Поки ми лінуємося ходити в магазини, попит на ці квадратні метри лише зростатиме. Дохідність тут трохи нижча (4–7%), зате заповнюваність майже стовідсоткова.

Паралельно з цим набирає обертів сегмент житла для літніх людей. Це не похмурі будинки престарілих, а сучасні комплекси з сервісом.

Копоть називає цей напрям "демографічним страхуванням для інвестицій".

Люди старіють — це факт, який не залежить від кризи чи курсу валют. У деяких проєктах можна витиснути навіть понад 10% річних, хоча все впирається в те, наскільки якісно там підібраний персонал.

Інвестиції в нерухомість в Україні

У нас поки все складніше. Війна поставила на паузу великі проєкти дата-центрів — надто ризиковано через проблеми з енергетикою. Але логістика, особливо на заході країни, почувається непогано.

"Логістика в Україні має великий відкладений попит. Але інвестор повинен розуміти, що тут вищий і потенційний прибуток, і ризик", — підсумовує експерт.

Майбутнє за нерухомістю, яка обслуговує реальні потреби економіки: технології, доставку та медицину. Старі добрі метри в житлових масивах поступово стають історією.

Як повідомлялось, в Україні триває сезон подання податкових декларацій, який цьогоріч вимагає особливої уваги до операцій із нерухомим майном. Обов’язок звітувати стосується не лише продажу оселі, а й отримання спадку, що за певних умов може суттєво вдарити по гаманцю. Зокрема, сукупний обсяг податкових нарахувань іноді сягає 23%, фактично забираючи чверть вартості отриманого об’єкта.

Також ми розповідали, що рано чи пізно кожен господар постає перед вибором, як передати нерухомість рідним без зайвих податкових переплат і юридичних ризиків. Хоча способів небагато, у кожному з них є свої нюанси, які можуть вилізти боком, якщо не прорахувати все заздалегідь.

Часті питання

Як заробляють на нерухомості в Україні у 2026 році?

У 2026 році в Україні основними джерелами є оренда відновленого житла та перепродаж об'єктів на стадії будівництва. Популярності набули сервісні апартаменти та смарт-офіси. Інвестори також заробляють на енергоефективних технологіях, які значно підвищують ринкову вартість нерухомості під час продажу.

Що буде з нерухомістю в Україні у 2026 році?

В Україні прогнозується стабілізація цін на житло із поступовим зростанням у західних та центральних регіонах. Основний акцент зміститься на енергоефективне житло та безпеку (наявність укриттів). 

Попит диктуватимуть державні програми іпотеки та темпи відновлення інфраструктури. Очікується пожвавлення первинного ринку в безпечних зонах, де будівництво стане більш технологічним.

Катерина Балаєва - редактор
Катерина Балаєва
