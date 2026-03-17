Эксперт назвал три формата недвижимости, которые принесут доход в 2026 году
Забудьте о классической схеме "купил однушку в новостройке — сдал в аренду". Сегодня этот рынок лихорадит: ипотека кусается, спрос скачет, а доходность едва покрывает инфляцию. Инвесторы, которые хотят настоящих денег, а не просто сохранения капитала, сейчас смотрят в сторону инфраструктуры.
Правила игры на рынке недвижимости изменились окончательно, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста по недвижимости Владимира Копотя.
"Устали инвестировать в классическую недвижимость? Мир изменился. Новые мегатренды создали инвестиционных гигантов, и это уже не жилые дома", — подчеркнул эксперт.
Дата-центры как инвестиция в недвижимость
Сейчас в топе — дата-центры. Это, грубо говоря, гостиницы для серверов. Каждый ваш клик или запрос в нейросеть требует физического места в реальном мире.
"Каждый запрос к ChatGPT, каждый просмотр видео на YouTube требует огромной серверной инфраструктуры. Именно поэтому дата-центры называют недвижимостью, где живет искусственный интеллект", — объясняет Копоть.
Почему это круто? Потому что вы подписываете контракт с техгигантом на 10, а то и 20 лет. Это не студент, который может съехать за месяц. В Штатах на этом делают 6-9% годовых.
Конечно, есть нюансы: такая недвижимость "ест" невероятное количество электричества, а оборудование в ней устаревает быстрее, чем вы успеете выйти на окупаемость.
Логистика "под боком" и стареющее население
Еще одна "золотая жила" — склады последней мили. Это маленькие хабы прямо у вас под боком, откуда курьеры развозят заказы за 15 минут. Пока мы ленимся ходить в магазины, спрос на эти квадратные метры будет только расти. Доходность здесь чуть ниже (4-7%), зато заполняемость почти стопроцентная.
Параллельно с этим набирает обороты сегмент жилья для пожилых людей. Это не мрачные дома престарелых, а современные комплексы с сервисом.
Копоть называет это направление "демографическим страхованием для инвестиций".
Люди стареют — это факт, который не зависит от кризиса или курса валют. В некоторых проектах можно выжать даже более 10% годовых, хотя все упирается в то, насколько качественно там подобран персонал.
Инвестиции в недвижимость в Украине
У нас пока все сложнее. Война поставила на паузу крупные проекты дата-центров — слишком рискованно из-за проблем с энергетикой. Но логистика, особенно на западе страны, чувствует себя неплохо.
"Логистика в Украине имеет большой отложенный спрос. Но инвестор должен понимать, что здесь выше и потенциальная прибыль, и риск", — заключает эксперт.
Будущее за недвижимостью, которая обслуживает реальные потребности экономики: технологии, доставку и медицину. Старые добрые метры в жилых массивах постепенно становятся историей.
Частые вопросы
Как зарабатывают на недвижимости в Украине в 2026 году?
В 2026 году в Украине основными источниками являются аренда восстановленного жилья и перепродажа объектов на стадии строительства. Популярность приобрели сервисные апартаменты и смарт-офисы. Инвесторы также зарабатывают на энергоэффективных технологиях, которые значительно повышают рыночную стоимость недвижимости при продаже.
Что будет с недвижимостью в Украине в 2026 году?
В Украине прогнозируется стабилизация цен на жилье с постепенным ростом в западных и центральных регионах. Основной акцент сместится на энергоэффективное жилье и безопасность (наличие укрытий).
Спрос будут диктовать государственные программы ипотеки и темпы восстановления инфраструктуры. Ожидается оживление первичного рынка в безопасных зонах, где строительство станет более технологичным.
