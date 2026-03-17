Эксперт назвал три формата недвижимости, которые принесут доход в 2026 году

Дома в Киеве.

Забудьте о классической схеме "купил однушку в новостройке — сдал в аренду". Сегодня этот рынок лихорадит: ипотека кусается, спрос скачет, а доходность едва покрывает инфляцию. Инвесторы, которые хотят настоящих денег, а не просто сохранения капитала, сейчас смотрят в сторону инфраструктуры.

Правила игры на рынке недвижимости изменились окончательно, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста по недвижимости Владимира Копотя.

Реклама

Читайте также:

"Устали инвестировать в классическую недвижимость? Мир изменился. Новые мегатренды создали инвестиционных гигантов, и это уже не жилые дома", — подчеркнул эксперт.

Дата-центры как инвестиция в недвижимость

Сейчас в топе — дата-центры. Это, грубо говоря, гостиницы для серверов. Каждый ваш клик или запрос в нейросеть требует физического места в реальном мире.

"Каждый запрос к ChatGPT, каждый просмотр видео на YouTube требует огромной серверной инфраструктуры. Именно поэтому дата-центры называют недвижимостью, где живет искусственный интеллект", — объясняет Копоть.

Почему это круто? Потому что вы подписываете контракт с техгигантом на 10, а то и 20 лет. Это не студент, который может съехать за месяц. В Штатах на этом делают 6-9% годовых.

Конечно, есть нюансы: такая недвижимость "ест" невероятное количество электричества, а оборудование в ней устаревает быстрее, чем вы успеете выйти на окупаемость.

Логистика "под боком" и стареющее население

Еще одна "золотая жила" — склады последней мили. Это маленькие хабы прямо у вас под боком, откуда курьеры развозят заказы за 15 минут. Пока мы ленимся ходить в магазины, спрос на эти квадратные метры будет только расти. Доходность здесь чуть ниже (4-7%), зато заполняемость почти стопроцентная.

Параллельно с этим набирает обороты сегмент жилья для пожилых людей. Это не мрачные дома престарелых, а современные комплексы с сервисом.

Копоть называет это направление "демографическим страхованием для инвестиций".

Люди стареют — это факт, который не зависит от кризиса или курса валют. В некоторых проектах можно выжать даже более 10% годовых, хотя все упирается в то, насколько качественно там подобран персонал.

Инвестиции в недвижимость в Украине

У нас пока все сложнее. Война поставила на паузу крупные проекты дата-центров — слишком рискованно из-за проблем с энергетикой. Но логистика, особенно на западе страны, чувствует себя неплохо.

"Логистика в Украине имеет большой отложенный спрос. Но инвестор должен понимать, что здесь выше и потенциальная прибыль, и риск", — заключает эксперт.

Будущее за недвижимостью, которая обслуживает реальные потребности экономики: технологии, доставку и медицину. Старые добрые метры в жилых массивах постепенно становятся историей.

Как сообщалось, в Украине продолжается сезон подачи налоговых деклараций, который в этом году требует особого внимания к операциям с недвижимым имуществом. Обязанность отчитываться касается не только продажи жилья, но и получения наследства, что при определенных условиях может существенно ударить по кошельку. В частности, совокупный объем налоговых начислений иногда достигает 23%, фактически забирая четверть стоимости полученного объекта.

Также мы рассказывали, что рано или поздно каждый хозяин встает перед выбором, как передать недвижимость родным без лишних налоговых переплат и юридических рисков. Хотя способов немного, в каждом из них есть свои нюансы, которые могут вылезти боком, если не просчитать все заранее.

Частые вопросы

Как зарабатывают на недвижимости в Украине в 2026 году?

В 2026 году в Украине основными источниками являются аренда восстановленного жилья и перепродажа объектов на стадии строительства. Популярность приобрели сервисные апартаменты и смарт-офисы. Инвесторы также зарабатывают на энергоэффективных технологиях, которые значительно повышают рыночную стоимость недвижимости при продаже.

Что будет с недвижимостью в Украине в 2026 году?

В Украине прогнозируется стабилизация цен на жилье с постепенным ростом в западных и центральных регионах. Основной акцент сместится на энергоэффективное жилье и безопасность (наличие укрытий).

Спрос будут диктовать государственные программы ипотеки и темпы восстановления инфраструктуры. Ожидается оживление первичного рынка в безопасных зонах, где строительство станет более технологичным.