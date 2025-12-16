Купити квартиру на Печерську — які ціни на однушки на первинному ринку столиці

Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE

Печерський район залишається одним із найпрестижніших у Києві, тому ціни на однокімнатні квартири тут загалом вище середніх по місту. Попри економічну невизначеність, попит на первинку у центральних новобудовах стабільний — покупці готові платити за локацію, сучасні планування та інфраструктуру.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштують однокімнатні квартири у Печерському районі Києва.

Ціни на первинному ринку Києва

За даними порталу ЛУН, за останні шість місяців ціни на первинну нерухомість Києва в доларовому еквіваленті піднялися на 1% і зараз вартість квадратного метра становить:

економкласс — 41 тис. дол. (+4% за рік);

комфорт-клас — 49 тис. дол. (+13% за рік);

бізнес-клас — 73 тис. дол. (+3% за рік).

Стабільність попиту на ринку наразі забезпечується активною реалізацією державної програми пільгового кредитування "єОселя", підкреслюють аналітики.

Ціни на квартири на первинці Києва. Графіка: ЛУН

Ціни у новобудовах Печерського району

У нових житлових комплексах Печерська однокімнатні квартири на первинному ринку пропонуються у різному ціновому діапазоні.

Середня вартість квадрата в однушках стартує від 2 100 доларів у проєктах, що лише будуються, і легко перестрибує позначку в 4 500 доларів у готових будинках преміум-класу.

В середньому за компактну квартиру площею 40-45 кв. м доведеться викласти від 95 000 доларів до 180 000 доларів. Чим вищий поверх та кращий вигляд на Лавру чи Дніпро, тим стрімкіше зростає цифра в прайсі відділу продажів.

Стартові ціни у деяких комплексах починаються приблизно від 61 750 доларів— це варіанти в ЖК Nordica Residence з базовим плануванням.

ЖК Nordica Residence. Фото: ЛУН

У середньому сегменті ціни на однушки стартують від 110 000 доларів. Наприклад, у ЖК Maxima Residence однокімнатна квартира площею 48-79 кв. м пропонується від 111 170 доларів.

ЖК Maxima Residence. Фото: ЛУН

У преміальних проектах із повністю облаштованими зонами, додатковим сервісом і розвиненою інфраструктурою ціна може перевищувати 210-230 тис. доларів та більше — залежно від площі, поверху та панорамного виду.

Наприклад, преміальна однушка площею 110 кв. м. у ЖК Signature на вул. Мечникова пропонується за ціною від 715 000 доларів.

ЖК Signature. Фото: ЛУН

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, у 2026 році нерухомість на первинному ринку може подорожчати на 15%-20%.

"Якщо говорити про Київ — то тут зростання цін може бути від 5 до 20%. До столиці традиційно високий інтерес", — вважає вона.

Водночас висока собівартість й ризики будівництва можуть стримувати потенційних покупців, які робитимуть вибір на користь передмістя, додала експертка.

Раніше повідомлялось, що через зростання споживчої обережності частка інвестицій у житло на етапі котловану скоротилася з колишніх 40% до нинішніх 10-15%. Також ми розповідали, що завдяки механізму майбутнього об’єкта нерухомості (МОН), українські інвестори можуть офіційно реєструвати право власності на житло ще на етапі будівництва.