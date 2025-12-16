Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Елітне місце — які ціни на квартири у Печерському районі Києва

Елітне місце — які ціни на квартири у Печерському районі Києва

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 14:32
Купити квартиру на Печерську — які ціни на однушки на первинному ринку столиці
Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE

Печерський район залишається одним із найпрестижніших у Києві, тому ціни на однокімнатні квартири тут загалом вище середніх по місту. Попри економічну невизначеність, попит на первинку у центральних новобудовах стабільний — покупці готові платити за локацію, сучасні планування та інфраструктуру.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштують однокімнатні квартири у Печерському районі Києва.

Реклама
Читайте також:

Ціни на первинному ринку Києва

За даними порталу ЛУН, за останні шість місяців ціни на первинну нерухомість Києва в доларовому еквіваленті піднялися на 1% і зараз вартість квадратного метра становить:

  • економкласс — 41 тис. дол. (+4% за рік);
  • комфорт-клас — 49 тис. дол. (+13% за рік);
  • бізнес-клас — 73 тис. дол. (+3% за рік).

Стабільність попиту на ринку наразі забезпечується активною реалізацією державної програми пільгового кредитування "єОселя", підкреслюють аналітики.

 

Елітне місце — які ціни на квартири у Печерському районі Києва - фото 1
Ціни на квартири на первинці Києва. Графіка: ЛУН

Ціни у новобудовах Печерського району

У нових житлових комплексах Печерська однокімнатні квартири на первинному ринку пропонуються у різному ціновому діапазоні.

Середня вартість квадрата в однушках стартує від 2 100 доларів у проєктах, що лише будуються, і легко перестрибує позначку в 4 500 доларів у готових будинках преміум-класу. 

В середньому за компактну квартиру площею 40-45 кв. м доведеться викласти від 95 000 доларів до 180 000 доларів. Чим вищий поверх та кращий вигляд на Лавру чи Дніпро, тим стрімкіше зростає цифра в прайсі відділу продажів.

Стартові ціни у деяких комплексах починаються приблизно від 61 750 доларів— це варіанти в ЖК Nordica Residence з базовим плануванням. 

 

Елітне місце — які ціни на квартири у Печерському районі Києва - фото 2
ЖК Nordica Residence. Фото: ЛУН

У середньому сегменті ціни на однушки стартують від 110 000 доларів. Наприклад, у ЖК Maxima Residence однокімнатна квартира площею 48-79 кв. м пропонується від 111 170 доларів.

 

Елітне місце — які ціни на квартири у Печерському районі Києва - фото 3
ЖК Maxima Residence. Фото: ЛУН

У преміальних проектах із повністю облаштованими зонами, додатковим сервісом і розвиненою інфраструктурою ціна може перевищувати 210-230 тис. доларів та більше — залежно від площі, поверху та панорамного виду.

Наприклад, преміальна однушка площею 110 кв. м. у ЖК Signature на вул. Мечникова пропонується за ціною від 715 000 доларів.

 

Елітне місце — які ціни на квартири у Печерському районі Києва - фото 4
ЖК Signature. Фото: ЛУН

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, у 2026 році нерухомість на первинному ринку може подорожчати на 15%-20%.

"Якщо говорити про Київ — то тут зростання цін може бути від 5 до 20%. До столиці традиційно високий інтерес", — вважає вона. 

Водночас висока собівартість й ризики будівництва можуть стримувати потенційних покупців, які робитимуть вибір на користь передмістя, додала експертка.

Раніше повідомлялось, що через зростання споживчої обережності частка інвестицій у житло на етапі котловану скоротилася з колишніх 40% до нинішніх 10-15%. Також ми розповідали, що завдяки механізму майбутнього об’єкта нерухомості (МОН), українські інвестори можуть офіційно реєструвати право власності на житло ще на етапі будівництва.

Київ нерухомість забудовники купити квартиру купити житло в Києві
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації