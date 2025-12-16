Купить квартиру на Печерске — какие цены на однушки на первичном рынке столицы

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Печерский район остается одним из самых престижных в Киеве, поэтому цены на однокомнатные квартиры здесь в целом выше средних по городу. Несмотря на экономическую неопределенность, спрос на первичку в центральных новостройках стабилен — покупатели готовы платить за локацию, современные планировки и инфраструктуру.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят однокомнатные квартиры в Печерском районе Киева.

По данным портала ЛУН, за последние шесть месяцев цены на первичную недвижимость Киева в долларовом эквиваленте поднялись на 1% и сейчас стоимость квадратного метра составляет:

экономкласс — 41 тыс. долл. (+4% за год);

комфорт-класс — 49 тыс. долл. (+13% за год);

бизнес-класс — 73 тыс. долл. (+3% за год).

Стабильность спроса на рынке сейчас обеспечивается активной реализацией государственной программы льготного кредитования "єОселя", подчеркивают аналитики.

Цены на квартиры на первичке Киева. Графика: ЛУН

Цены в новостройках Печерского района

В новых жилых комплексах Печерска однокомнатные квартиры на первичном рынке предлагаются в разном ценовом диапазоне.

Средняя стоимость квадрата в однушках стартует от 2 100 долларов в строящихся проектах и легко перепрыгивает отметку в 4 500 долларов в готовых домах премиум-класса.

В среднем за компактную квартиру площадью 40-45 кв. м придется выложить от 95 000 долларов до 180 000 долларов. Чем выше этаж и лучше вид на Лавру или Днепр, тем стремительнее растет цифра в прайсе отдела продаж.

Стартовые цены в некоторых комплексах начинаются примерно от 61 750 долларов — это варианты в ЖК Nordica Residence с базовой планировкой.

ЖК Nordica Residence. Фото: ЛУН

В среднем сегменте цены на однушки стартуют от 110 000 долларов. Например, в ЖК Maxima Residence однокомнатная квартира площадью 48-79 кв. м предлагается от 111 170 долларов.

ЖК Maxima Residence. Фото: ЛУН

В премиальных проектах с полностью обустроенными зонами, дополнительным сервисом и развитой инфраструктурой цена может превышать 210-230 тыс. долларов и более — в зависимости от площади, этажа и панорамного вида.

Например, премиальная однушка площадью 110 кв. м. в ЖК Signature на ул. Мечникова предлагается по цене от 715 000 долларов.

ЖК Signature. Фото: ЛУН

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, в 2026 году недвижимость на первичном рынке может подорожать на 15%-20%.

"Если говорить о Киеве - то здесь рост цен может быть от 5 до 20%. К столице традиционно высокий интерес", — считает она.

В то же время высокая себестоимость и риски строительства могут сдерживать потенциальных покупателей, которые будут делать выбор в пользу пригорода, добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что из-за роста потребительской осторожности доля инвестиций в жилье на этапе котлована сократилась с прежних 40% до нынешних 10-15%. Также мы рассказывали, что благодаря механизму будущего объекта недвижимости (БОН), украинские инвесторы могут официально регистрировать право собственности на жилье еще на этапе строительства.