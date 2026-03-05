Купівля житла, в якому зареєстровані діти — як викупити частку нерухомості та що для цього потрібно

Дитина читає книжку, житлові будинки й людина підписує документи. Фото: УНІАН, Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Діти будь-якого віку можуть бути власниками нерухомості, нарівні з дорослими людьми. Тому викуп навіть частини житла може перетворитися у непростий процес, особливо якщо купівлю хоче здійснити один із подружжя після розлучення.

Детальніше про це розповідається на порталі "Юристи.UA", передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як викупити частку у квартирі, в якій прописана дитина

До юристів звернулася жінка, яка після розлучення з чоловіком домовилася з ним, що викупить у нього частку в житлі. Громадянка зауважила, що нерухомість купувалася ще під час шлюбу, також розповіла, що вона вже з колишнім чоловіком мають неповнолітню дитину. Тож її цікавило, як потрібно діяти, щоб юридично правильно оформити викуп частки чоловіка.

Адвокат Владислав Дерій прокоментував цю ситуацію й пояснив, що оскільки вона вже домовилася про виплату грошової компенсації чоловікові, то найкраще укласти Договір про поділ майна подружжя. Так, Дерій зауважив, що за статтями 69 та 71 Сімейного кодексу України, розділити майно можна за взаємною згодою.

"Ви маєте право розділити майно за взаємною згодою. Цей договір фіксує, що квартира переходить у вашу 100% особисту приватну власність, а колишній чоловік отримує грошову компенсацію і більше не має жодних майнових претензій", — написав адвокат.

Для початку потрібно обговорити суму, яку потрібно буде виплатити та зібрати необхідні для продажу/купівлі документи. Після цього можна йти до нотаріуса з:

паспортами та реєстраційними номерами облікової картки платника податків (ІПН) (документи має надати як чоловік, так і жінка;

документами про розлучення;

Правовстановлюючими документами на квартиру (договір купівлі-продажу, витяг з реєстру тощо);

технічним паспортом на квартиру;

довідкою про зареєстрованих у квартирі осіб (витяг з реєстру територіальної громади).

експертною оцінкою квартири — щоб підрахувати суму мит та зборів. Оцінює нерухомість сертифікований оцінювач.

Перевірити документи може як державний, так і приватний нотаріус. Після цього він підготує Договір про поділ майна.

"Зазвичай передача грошей відбувається безпосередньо в кабінеті нотаріуса під час підписання договору. Це може бути готівка або безготівковий переказ", — зазначив Владислав Дерій.

Після передачі грошей потрібно буде підписати договір, а колишньому чоловікову — письмово підтвердити отримання коштів і відсутність претензій.

Надалі вносить зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, після чого ви стаєте єдиною законною власницею квартири.

Продаж дарування частки квартири

Цей спосіб теж передбачає укладання Договору про поділ майна, однак він є дешевшим в оформленні, оскільки не треба платити:

ПДФО;

військовий збір.

Однак не варто передавати гроші на підставі простої розписки від чоловіка про те, що він передасть свою частку в квартирі. Причина: в Україні відмова від нерухомості без нотаріального посвідчення та перереєстрації в реєстрі не має юридичної сили.

Раніше ми розповідали, що українців можуть виселити з житла навіть при наявності реєстрації. У 2026 році процедура виписки людини з квартира стала швидшою. Ще писали, скількох людей можна прописати у квартирі. Головна умова тут одна — згода власника.