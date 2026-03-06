єОселя для військових — які причини для відмови в іпотеці

Чому військовим відмовляють у кредиті за єОселею. Фото: Новини.LIVE, president.gov.ua. Колаж: Новини.LIVE

Програма доступної іпотеки "єОселя" залишається одним із головних шансів для військовослужбовців отримати власне житло. Після чергових оновлень скористатися ставкою 3% річних можуть навіть мобілізовані. Однак частина заявок усе ж отримує відмову.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому військовому можуть відмовити в іпотеці, навіть, якщо він підходить за категорією.

Причина зазвичай не у самому статусі військового. Банки перевіряють заявника за формальними вимогами, які встановлені постановою Кабінету міністрів №856. Найчастіше причина відмови — не в самому факті служби, а в невідповідності формальним вимогам, про які ми рідко замислюємося заздалегідь.

Які вимоги єОселі до житлової площі

Однією з найчастіших причин відмови стає вже наявна нерухомість. Як зазначено на сайті єОселі, програма передбачає чіткі житлові норми. Якщо ви отримали відмову, перевірте, чи не потрапляєте ви в одну з цих категорій:

Надлишок житлової площі. Якщо ви вже маєте у власності нерухомість (включаючи майбутні об'єкти), яка перевищує 52,5 кв. м на одну-дві особи + 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї, програма вас не пропустить. Невідповідність вимогам до нового житла. Ви обрали завелику квартиру (понад 115,5 кв. м) або будинок (понад 125,5 кв. м). Також програма не покриває об'єкти, що перебувають в зоні активних бойових дій або на окупованих територіях.

Які фінансові вимоги перевіряють банки

Навіть якщо військовий відповідає всім соціальним критеріям, банк оцінює його платоспроможність. Установа аналізує доходи та розраховує, чи зможе позичальник стабільно сплачувати кредит.

Відмову можуть отримати заявники, у яких

недостатній офіційний дохід;

велике кредитне навантаження;

після платежу не залишається мінімального доходу на життя.

Окремо перевіряється кредитна історія. Прострочення за попередніми кредитами або наявність боргів значно знижують шанси на позитивне рішення.

Як військовим підготуватися до подачі на єОселю

Щоб уникнути відмови, варто заздалегідь перевірити власні дані перед подачею заявки через застосунок:

Погасіть заборгованості. Якщо є старі борги, овердрафти чи затримки платежів — закрийте їх. Кредитна історія — це перше, на що дивиться банківський алгоритм. Перевірте житлові норми. Уточніть площу нерухомості, яка вже зареєстрована на вас чи членів вашої сім'ї в Реєстрі речових прав. Підготуйте документи. Переконайтеся, що всі довідки про доходи та статус військовослужбовця актуальні та офіційно підтверджені. Аналізуйте об'єкт. Обираючи квартиру, звертайте увагу на її вік та документальну "чистоту", адже банк оцінює ризик застави так само прискіпливо, як і позичальника.

Варто пам’ятати, що єОселя фактично працює як банківська іпотека зі зниженими відсотками. Тому фінансові установи оцінюють ризики так само ретельно, як і при звичайному кредитуванні. Якщо заявка отримала відмову, іноді її можна подати повторно після виправлення проблемних моментів.

Скільки ще буде працювати єОселя

Керівник "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер в інтерв’ю Новини.LIVE наголосив, що для громадян ключовим є розуміння довгострокової перспективи державної підтримки. Він запевняє, що програма єОселя не зникне найближчим часом.

"Ця програма буде з нами на десятиліття. Це затверджено в нашій стратегії", — каже Мецгер, підкреслюючи сталість обраного курсу.

В основу проєкту покладено перевірені методи міжнародних фінансових структур, які успішно працюють на глобальному ринку протягом багатьох років. Таким чином, планується, що іпотечна програма стає не просто швидким рішенням кризи, а фундаментом житлової стратегії України на майбутнє.

Як повідомлялось, з 9 лютого 2026 року правила єОселі стали суворішими: тепер держава ретельніше перевіряє статки, наявну нерухомість та вартість нового житла. Такі оновлення впровадили, щоб пільгові кредити отримували саме ті сім'ї, яким дійсно ніде жити.

Також ми розповідали, що програма "єОселя" фактично стала єдиним шансом на власні квадратні метри завдяки доступним ставкам у 3% та 7%. Втім, не варто спокушатися лише низьким відсотком, адже реальна вартість кредиту включає чимало додаткових платежів, про які часто забувають.