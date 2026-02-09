Зміни в єОселі — які нові обмеження та правила почали діяти з 9 лютого 2026 року

Будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Програма пільгового іпотечного кредитування "єОселя" переживає найбільш радикальну трансформацію з моменту запуску. З 9 лютого 2026 року правила участі стали жорсткішими як для українців, так і для житла.

Основна мета змін — зробити програму більш адресною, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заступницю голови правління "Укрфінжитла" Ярославу Авраменко.

Обмеження площі житла в єОселі

Уряд постановою №1637 встановив жорсткі рамки, які неможливо обійти. Тепер не вийде купити величезну квартиру на одну людину, навіть якщо у вас є гроші на перший внесок.

Які нормативи почали діяти з 9 лютого 2026 року:

для самотньої людини або пари: квартира — до 52,5 кв. м, будинок — до 62,5 кв. м;

додаткова площа: +21 кв. м на кожного наступного члена родини;

максимальна межа: квартира не може бути більшою за 115,5 кв. м, а будинок — 125,5 кв. м.

Якщо житлу понад три роки, жодних відхилень від норми бути не може. Для новобудов (до 3 років) дозволили символічну "похибку" у 10%, але не більше.

Хто не зможе взяти участь у програмі

Найбільш "болюча" новина стосується перевірки майна. Раніше банк дивився на ваші операції з нерухомістю за останній рік. Тепер термін збільшили до 36 місяців, розповіла перша заступниця голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва.

Якщо ви продали квартиру протягом останніх трьох років і її площа разом із тією, яку маєте зараз, перевищує ліміти — пільговий кредит вам не світить.

Гранична вартість квадратного метра

Ціна квартири тепер теж має "стелю". Вона розраховується на основі опосередкованої вартості будівництва в регіоні, помноженої на коефіцієнт 2.

Для Києва ліміт встановлено на рівні 66 178 грн за метр, а для сім’ї з трьох осіб — граничну вартість квартири близько 4,86 млн грн. У Львові цей показник становить приблизно 4,14 млн грн.

"Якщо раніше різницю між ринковою ціною та умовами програми можна було покрити більшим першим внеском, то тепер такий підхід не працює", — зазначає Дмітрієва.

Купити квартиру в новобудові за єОселею

Для первинного ринку ці зміни стали справжнім холодним душем. Більшість комплексів, які зараз добудовуються, проектувалися під старі стандарти, коли покупці хотіли простору.

"Значна частина проєктів не вкладається в цінові параметри "єОселі". Це означає, що пропозиція житла, яке відповідає вимогам програми, у 2026 році буде обмеженою", — каже Дмітрієва.

Експерта прогнозує, що на ринку виникне дефіцит компактних та недорогих квартир, які підпадають під нові державні критерії.

Що ще треба знати українцям

Раніше голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер в інтерв’ю Новини.LIVE розповів, чи вистачає доходів середньої української сім’ї для іпотеки.

"Ми базуємося на офіційній інформації і не дивимося на неофіційні доходи. Це принципова позиція програми", — підкреслив Мецгер.

Саме тому наявність офіційної заробітної плати без "тіньових" виплат напряму впливає на шанс отримати кредит.

Як повідомлялось, при оформленні іпотеки за єОселею існують додаткові витрати, які покладаються на покупця нерухомості. Також ми розповідали, де купівля житла за пільговою іпотекою стала вигідніше за оренду.