еОселя для военных — из-за чего чаще всего отказывают в ипотеке

Получить собственное жилье по єОселе — это мечта многих военнослужащих, и в 2026 году возможности стали шире, ведь даже мобилизованные теперь могут претендовать на 3% годовых. Однако далеко не каждая заявка получает "да".

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему военному могут отказать в ипотеке, даже если он подходит по категории.

Почему военным отказывают в кредите по єОселе

Причина обычно не в самом статусе военного. Банки проверяют заявителя по формальным требованиям, которые установлены постановлением Кабинета министров №856. Чаще всего причина отказа — не в самом факте службы, а в несоответствии формальным требованиям, о которых мы редко задумываемся заранее.

Какие требования єОселі к жилой площади

Одной из самых частых причин отказа становится уже имеющаяся недвижимость. Как указано на сайте єОсели, программа предусматривает четкие жилищные нормы. Если вы получили отказ, проверьте, не попадаете ли вы в одну из этих категорий:

Избыток жилой площади. Если вы уже имеете в собственности недвижимость (включая будущие объекты), которая превышает 52,5 кв. м на одного-двух человек + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи, программа вас не пропустит. Несоответствие требованиям к новому жилью. Вы выбрали слишком большую квартиру (более 115,5 кв. м) или дом (более 125,5 кв. м). Также программа не покрывает объекты, находящиеся в зоне активных боевых действий или на оккупированных территориях.

Какие финансовые требования проверяют банки

Даже если военный соответствует всем социальным критериям, банк оценивает его платежеспособность. Учреждение анализирует доходы и рассчитывает, сможет ли заемщик стабильно платить кредит.

Отказ могут получить заявители, у которых

недостаточный официальный доход;

большая кредитная нагрузка;

после платежа не остается минимального дохода на жизнь.

Отдельно проверяется кредитная история. Просрочки по предыдущим кредитам или наличие долгов значительно снижают шансы на положительное решение.

Как военным подготовиться к подаче на єОселю

Чтобы избежать отказа, стоит заранее проверить собственные данные перед подачей заявки через приложение:

Погасите задолженности. Если есть старые долги, овердрафты или задержки платежей — закройте их. Кредитная история - это первое, на что смотрит банковский алгоритм. Проверьте жилищные нормы. Уточните площадь недвижимости, которая уже зарегистрирована на вас или членов вашей семьи в Реестре вещных прав. Подготовьте документы. Убедитесь, что все справки о доходах и статус военнослужащего актуальны и официально подтверждены. Анализируйте объект. Выбирая квартиру, обращайте внимание на ее возраст и документальную "чистоту", ведь банк оценивает риск залога так же придирчиво, как и заемщика.

Стоит помнить, что єОселя фактически работает как банковская ипотека с пониженными процентами. Поэтому финансовые учреждения оценивают риски так же тщательно, как и при обычном кредитовании. Если заявка получила отказ, иногда ее можно подать повторно после исправления проблемных моментов.

Сколько еще будет работать єОселя

Руководитель "Укрфинжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE отметил, что для граждан ключевым является понимание долгосрочной перспективы государственной поддержки. Он уверяет, что программа єОселя не исчезнет в ближайшее время.

"Эта программа будет с нами на десятилетия. Это утверждено в нашей стратегии", — говорит Мецгер, подчеркивая постоянство выбранного курса.

В основу проекта положены проверенные методы международных финансовых структур, которые успешно работают на глобальном рынке в течение многих лет. Таким образом, планируется, что ипотечная программа становится не просто быстрым решением кризиса, а фундаментом жилищной стратегии Украины на будущее.

Как сообщалось, с 9 февраля 2026 года правила єОсели стали более строгими: теперь государство тщательно проверяет состояние, имеющуюся недвижимость и стоимость нового жилья. Такие обновления внедрили, чтобы льготные кредиты получали именно те семьи, которым действительно негде жить.

Также мы рассказывали, что программа "єОселя" фактически стала единственным шансом на собственные квадратные метры благодаря доступным ставкам в 3% и 7%. Впрочем, не стоит соблазняться только низким процентом, ведь реальная стоимость кредита включает немало дополнительных платежей, о которых часто забывают.