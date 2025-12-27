Купівля квартири у 2026 році — які документи треба відразу оформити новим власникам

Люди з документами. Фото: Freepik

У 2026 році купівля квартири залишатиметься складним юридичним процесом. Без своєчасного оформлення ключових документів одразу після угоди покупець ризикує зіткнутися з боргами, обмеженнями у користуванні житлом або затягнутими спорами.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які питання треба закрити одразу після купівля житла новоспеченим власникам.

Реєстрація права власності на квартиру

Сам факт передачі грошей ще не робить вас повноправним господарем. Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України, юридично право власності виникає лише тоді, коли відповідний запис з'явився у Державному реєстрі речових прав.

Зазвичай це робить нотаріус одразу під час угоди, але ваша задача — отримати на руки витяг з реєстру. Це ваш головний "паспорт" на житло.

Одразу треба звернути увагу, чи виписався попередній власник. Якщо ні — це може стати головним болем при реєстрації вашого місця проживання, зазначають в юридичній компанії "Документи".

Переоформлення комунальних послуг після купівлі

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" передбачає, що ви відповідаєте за оплату послуг з моменту підписання договору. Але постачальники (світло, вода, газ) не знають про зміну власника автоматично.

Без переоформлення борги попереднього власника можуть перейти новому мешканцю фактично.

Зазвичай потрібно:

надати документ про право власності;

укласти нові договори з постачальниками;

за потреби провести повірку лічильників.

Податки і витрати після купівлі квартири

Фінансові зобов’язання не завершуються ціною житла. Згідно із законом, покупець сплачує 1% від вартості квартири до Пенсійного фонду. Додатково оплачуються нотаріальні послуги, які у 2026 році можуть становити від кількох тисяч гривень, каже адвокат Іван Топор.

Крім того, на вторинному ринку завжди виникає питання військового збору та податку на дохід. Хоча за законом це клопіт продавця, на практиці сторони часто домовляються про розподіл витрат 50/50.

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, однією з головних тенденцій на ринку нерухомості залишається помірне, але стабільне зростання вартості житла. За її словами, ринок уже відійшов від різких стрибків, характерних для кризових періодів.

"Загалом, якщо брати річні тенденції, то ціни на житло в Україні можуть збільшуватися щороку приблизно на 7-13%, залежно від регіону та типу нерухомості", — зазначає Куць.

Наступного року, за прогнозами рієлторки, ринок збереже тенденцію до подорожчання, але без різких рухів. На її думку, варто очікувати зростання цін до 20% на купівлю житла.

Раніше ми розповідали, як оформити довіреність на нерухомість в Україні за кордоном без особистої присутності. А також, які ціни очікуються на ринку оренди житла у 2026 році.