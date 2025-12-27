Покупка квартиры в 2026 году — какие документы надо сразу оформить новым владельцам

Люди с документами. Фото: Freepik

В 2026 году покупка квартиры будет оставаться сложным юридическим процессом. Без своевременного оформления ключевых документов сразу после сделки покупатель рискует столкнуться с долгами, ограничениями в пользовании жильем или затянутыми спорами.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие вопросы надо закрыть сразу после покупки жилья новоиспеченным владельцам.

Регистрация права собственности на квартиру

Сам факт передачи денег еще не делает вас полноправным хозяином. В соответствии со статьей 182 Гражданского кодекса Украины, юридически право собственности возникает только тогда, когда соответствующая запись появилась в Государственном реестре прав.

Обычно это делает нотариус сразу во время сделки, но ваша задача — получить на руки выписку из реестра. Это ваш главный "паспорт" на жилье.

Сразу надо обратить внимание, выписался ли предыдущий владелец. Если нет — это может стать головной болью при регистрации вашего места жительства, отмечают в юридической компании "Документы".

Переоформление коммунальных услуг после покупки

Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" предусматривает, что вы отвечаете за оплату услуг с момента подписания договора. Но поставщики (свет, вода, газ) не знают о смене собственника автоматически.

Без переоформления долги предыдущего владельца могут перейти новому жильцу фактически.

Обычно требуется:

предоставить документ о праве собственности;

заключить новые договоры с поставщиками;

при необходимости провести поверку счетчиков.

Налоги и расходы после покупки квартиры

Финансовые обязательства не заканчиваются ценой жилья. По закону, покупатель платит 1% от стоимости квартиры в Пенсионный фонд. Дополнительно оплачиваются нотариальные услуги, которые в 2026 году могут составлять от нескольких тысяч гривен, говорит адвокат Иван Топор.

Кроме того, на вторичном рынке всегда возникает вопрос военного сбора и налога на доход. Хотя по закону это забота продавца, на практике стороны часто договариваются о распределении расходов 50/50.

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, одной из главных тенденций на рынке недвижимости остается умеренный, но стабильный рост стоимости жилья. По ее словам, рынок уже отошел от резких скачков, характерных для кризисных периодов.

"В целом, если брать годовые тенденции, то цены на жилье в Украине могут увеличиваться ежегодно примерно на 7-13%, в зависимости от региона и типа недвижимости", — отмечает Куць.

В следующем году, по прогнозам риелтора, рынок сохранит тенденцию к подорожанию, но без резких движений. По ее мнению, стоит ожидать роста цен до 20% на покупку жилья.

Ранее мы рассказывали, как оформить доверенность на недвижимость в Украине за границей без личного присутствия. А также, какие цены ожидаются на рынке аренды жилья в 2026 году.