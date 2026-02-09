Изменения в єОселе — какие новые ограничения и правила начали действовать с 9 февраля 2026 года

Дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Программа льготного ипотечного кредитования "єОселя" переживает наиболее радикальную трансформацию с момента запуска. С 9 февраля 2026 года правила участия стали более жесткими как для украинцев, так и для жилья.

Основная цель изменений — сделать программу более адресной, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заместителя председателя правления "Укрфинжитла" Ярославу Авраменко.

Ограничение площади жилья в єОселе

Правительство постановлением №1637 установило жесткие рамки, которые невозможно обойти. Теперь не получится купить огромную квартиру на одного человека, даже если у вас есть деньги на первый взнос.

Какие нормативы начали действовать с 9 февраля 2026 года:

для одинокого человека или пары: квартира — до 52,5 кв. м, дом — до 62,5 кв. м;

дополнительная площадь: +21 кв. м на каждого следующего члена семьи;

максимальный предел: квартира не может быть больше 115,5 кв. м, а дом — 125,5 кв. м.

Если жилью более трех лет, никаких отклонений от нормы быть не может. Для новостроек (до 3 лет) разрешили символическую "погрешность" в 10%, но не более.

Кто не сможет принять участие в программе

Самая "болезненная" новость касается проверки имущества. Раньше банк смотрел на ваши операции с недвижимостью за последний год. Теперь срок увеличили до 36 месяцев, рассказала первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева.

Если вы продали квартиру в течение последних трех лет и ее площадь вместе с той, которую имеете сейчас, превышает лимиты — льготный кредит вам не светит.

Предельная стоимость квадратного метра

Цена квартиры теперь тоже имеет "потолок". Она рассчитывается на основе опосредованной стоимости строительства в регионе, умноженной на коэффициент 2.

Для Киева лимит установлен на уровне 66 178 грн за метр, а для семьи из трех человек — предельная стоимость квартиры около 4,86 млн грн. Во Львове этот показатель составляет примерно 4,14 млн грн.

"Если раньше разницу между рыночной ценой и условиями программы можно было покрыть большим первым взносом, то теперь такой подход не работает", — отмечает Дмитриева.

Купить квартиру в новостройке по єОселе

Для первичного рынка эти изменения стали настоящим холодным душем. Большинство комплексов, которые сейчас достраиваются, проектировались под старые стандарты, когда покупатели хотели пространства.

"Значительная часть проектов не укладывается в ценовые параметры єОсели. Это означает, что предложение жилья, которое соответствует требованиям программы, в 2026 году будет ограниченным", — говорит Дмитриева.

Эксперта прогнозирует, что на рынке возникнет дефицит компактных и недорогих квартир, которые подпадают под новые государственные критерии.

Что еще надо знать украинцам

Ранее председатель правления "Укрфинжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE рассказал, хватает ли доходов средней украинской семьи для ипотеки.

"Мы базируемся на официальной информации и не смотрим на неофициальные доходы. Это принципиальная позиция программы", — подчеркнул Мецгер.

Именно поэтому наличие официальной заработной платы без "теневых" выплат напрямую влияет на шанс получить кредит.

Как сообщалось, при оформлении ипотеки по єОселе существуют дополнительные расходы, которые возлагаются на покупателя недвижимости. Также мы рассказывали, где покупка жилья по льготной ипотеке стала выгоднее аренды.