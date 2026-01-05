Які договори оренди житла підлягають нотаріальному посвідченню

Жінка з коробками. Фото: Freepik

Для більшості українців оренда квартири досі сприймається як побутова домовленість без складних формальностей. Проте з правової точки зору навіть простий договір може мати серйозні наслідки у майбутньому.

Відповідно до статті 811 Цивільного кодексу України, договір найму житла укладається у письмовій формі. Але існують випадки, коли договір обов'язково треба завірити у нотаріуса.

Договір оренди квартири на короткий строк

Якщо ви знімаєте житло на рік або два, закон не змушує вас йти до нотаріуса. У таких випадках звичайний письмовий договір має повну силу.

Головне — не полінуватися і прописати деталі: хто платить за комуналку, як часто переглядається ціна та за скільки днів треба попередити про виселення.

Договір оренди житла на три роки і більше

Цікавий момент виникає, коли термін оренди перевищує три роки. Хоча профільна 59-та глава ЦКУ прямо не вимагає нотаріального посвідчення для житла (на відміну від комерційної нерухомості), краще перестрахуватися.

Якщо договір укладено на довгий термін, будь-яка неточність може стати приводом для його оскарження. Тому для власного спокою договори "3 роки +" краще реєструвати офіційно.

"Договір оренди житла з викупом підлягає нотаріальному посвідченню", — наголошується у частині 2 статті 811 ЦКУ.

Якщо ви просто підпишете такий папірець на кухні, він буде вважатися нікчемним. Ви можете роками платити гроші, а в підсумку залишитися і без квартири, і без прав на неї.

Нотаріальне посвідчення за домовленістю сторін

Навіть якщо закон дозволяє просту письмову форму, "договір може бути нотаріально посвідчений за згодою сторін" (ст. 209 ЦКУ).

Сьогодні, коли кількість шахрайських схем з підробленими документами зростає, нотаріус виступає головним фільтром безпеки.

Він перевіряє:

чи справді власник має право здавати цю квартиру;

чи не накладено на житло арешт;

чи розуміють сторони, що вони підписують.

У перспективі це значно зменшує ризики фінансових втрат і судових спорів.

Що буде з цінами на оренду квартир

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, ринок оренди нерухомості в України поступово пристосовується до воєнних, економічних та соціальних реалій. І саме це формує нову логіку ціноутворення, активність збережеться насамперед у великих містах, де концентрується робота, навчання та внутрішня міграція.

"Ринок уже частково адаптувався до економічних умов, тому різких стрибків, як раніше, не очікується", — зазначає експертка.

За словами Куць, у 2026 році орендна плата й надалі зростатиме в межах 10-20%. Водночас темпи підвищення можуть бути спокійнішими.

