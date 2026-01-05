Какие договоры аренды жилья подлежат нотариальному удостоверению

Женщина с коробками. Фото: Freepik

Для большинства украинцев аренда квартиры до сих пор воспринимается как бытовая договоренность без сложных формальностей. Однако с правовой точки зрения даже простой договор может иметь серьезные последствия в будущем.

В соответствии со статьей 811 Гражданского кодекса Украины, договор найма жилья заключается в письменной форме. Но существуют случаи, когда договор обязательно надо заверить у нотариуса.

Договор аренды квартиры на короткий срок

Если вы снимаете жилье на год или два, закон не заставляет вас идти к нотариусу. В таких случаях обычный письменный договор имеет полную силу.

Главное — не полениться и прописать детали: кто платит за коммуналку, как часто пересматривается цена и за сколько дней надо предупредить о выселении.

Договор аренды жилья на три года и более

Интересный момент возникает, когда срок аренды превышает три года. Хотя профильная 59-я глава ГКУ прямо не требует нотариального удостоверения для жилья (в отличие от коммерческой недвижимости), лучше перестраховаться.

Если договор заключен на долгий срок, любая неточность может стать поводом для его оспаривания. Поэтому для собственного спокойствия договоры "3 года +" лучше регистрировать официально.

"Договор аренды жилья с выкупом подлежит нотариальному удостоверению", — отмечается в части 2 статьи 811 ГКУ.

Если вы просто подпишете такую бумажку на кухне, она будет считаться ничтожной. Вы можете годами платить деньги, а в итоге остаться и без квартиры, и без прав на нее.

Нотариальное удостоверение по договоренности сторон

Даже если закон разрешает простую письменную форму, "договор может быть нотариально удостоверен по согласию сторон" (ст. 209 ГКУ).

Сегодня, когда количество мошеннических схем с поддельными документами растет, нотариус выступает главным фильтром безопасности. Он проверяет:

действительно ли собственник имеет право сдавать эту квартиру;

не наложен ли на жилье арест;

понимают ли стороны, что они подписывают.

В перспективе это значительно уменьшает риски финансовых потерь и судебных споров.

Что будет с ценами на аренду квартир

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, рынок аренды недвижимости в Украине постепенно приспосабливается к военным, экономическим и социальным реалиям. И именно это формирует новую логику ценообразования, активность сохранится прежде всего в крупных городах, где концентрируется работа, учеба и внутренняя миграция.

"Рынок уже частично адаптировался к экономическим условиям, поэтому резких скачков, как раньше, не ожидается", — отмечает эксперт.

По словам Куць, в 2026 году арендная плата и в дальнейшем будет расти в пределах 10-20%. В то же время темпы повышения могут быть более спокойными.

По словам Куць, в 2026 году арендная плата и в дальнейшем будет расти в пределах 10-20%. В то же время темпы повышения могут быть более спокойными.