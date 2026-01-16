Видео
Главная Рынок недвижимости Недвижимость в Украине — как поделить, если владелец за границей

Недвижимость в Украине — как поделить, если владелец за границей

Дата публикации 16 января 2026 20:12
Как поделить недвижимость в Украине, если другой владелец за границей — правила в 2026 году
Женщина с документами. Фото: Freepik

В Украине совместная недвижимость часто остается даже тогда, когда совладельцы живут в разных странах. В 2026 году законодательство позволяет решить вопрос раздела имущества дистанционно, но только при условии четкого соблюдения юридических процедур.

Лучший сценарий — когда стороны согласны разойтись без конфликтов. Согласно статье 367 Гражданского кодекса Украины, общее имущество можно поделить в натуре по взаимному согласию.

Читайте также:

Раздел недвижимости по согласию сторон

Главная сложность здесь — нотариальное удостоверение договора. Если ваш совладелец не может приехать в Украину, ему не обязательно присутствовать лично. Достаточно оформить доверенность — здесь есть два пути:

  1. Через консульство Украины (самый простой вариант, потому что документ сразу готовится на украинском языке).
  2. У местного нотариуса (нужен апостиль и официальный перевод в Украине).

В тексте доверенности обязательно должно быть прописано право именно на заключение договора о разделе имущества, а не просто "управление".

Раздел недвижимости через суд

Если переговоры зашли в тупик, остается суд. Отсутствие ответчика в стране — не помеха. Статья 364 ГК Украины четко дает право любому совладельцу требовать выдела своей доли.

Сейчас суды уже отошли от бумажной волокиты в этом вопросе. Адвокаты и стороны активно используют подсистему видеоконференцсвязи (ВКС). Это позволяет человеку из любой точки мира участвовать в заседании, просто авторизовавшись через ЭЦП.

Суд может либо физически разделить объект (если позволяют технические нормы), либо установить порядок пользования комнатами.

Выкуп доли в недвижимости

Часто проще не делить стены, а выкупить долю партнера. Здесь важно помнить о преимущественном праве покупки. Вы обязаны письменно уведомить другого собственника о намерении продать свою долю с указанием цены.

Если он находится за границей, уведомление направляется по месту его регистрации в Украине или по известному адресу пребывания.

Если за месяц ответа нет — вы имеете право продавать свою долю третьим лицам.

Что еще нужно знать украинцам

Юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал, реально ли поделить общую квартиру без перепланировки и длительных строительных работ. Такая возможность существует, но она существенно ограничена.

"Чаще всего речь идет не о физическом разделении, а об определении порядка пользования комнатами или закреплении за каждым совладельцем отдельных помещений", — объясняет он.

Козляк отметил, что физическое разделение квартиры без перепланировки допускается только в исключительных случаях.

Ранее мы рассказывали, что нужно знать владельцам жилья при оформлении доверенности на недвижимость. А также, можно ли продать долю в квартире без согласия совладельцев.

украинцы недвижимость квартира собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
