Рынок недвижимости Украины — какие изменения при оформлении сделок заработают в 2026 году

Сделки с недвижимостью в 2026 — какие изменения ждут украинцев
В начале 2026 года информационное пространство буквально взорвалось заголовками о "тотальном контроле" сделок с недвижимостью. Людей пугают тем, что налоговая якобы получит доступ ко всем договорам, наличные расчеты станут невозможными, а продавцов и покупателей будут массово проверять на происхождение средств.
Но если отбросить эмоции и разобраться в деталях, картина выглядит гораздо спокойнее, рассказала адвокат Наталья Чацкис в видео на YouTube-канале. Часть этих "новостей" — не изменения, а давно действующая практика, о которой просто стали больше говорить.
"В сети до невероятных размеров раздули ситуацию о том, что с 1 января 2026 года в Украине начинают действовать новые правила отчетности для нотариусов", — отмечает Чацкис.
Действительно ли нотариусы передают данные в налоговую
Одна из главных страшилок — якобы нотариусы только с 2026 года начнут сообщать налоговую о сделках с недвижимостью. На самом деле это не так.
Нотариусы отчитываются о купле-продаже, дарении и наследовании уже более 15 лет. Для налоговой это давно не новый инструмент, а стандартный источник информации.
"Нотариусы, как отчитывались в налоговую обо всех сделках, так и продолжат отчитываться. Никаких кардинальных изменений с января не произойдет", — объясняет Чацкис.
То есть речь не идет о резком переломе системы. Скорее — о постепенном усилении контроля, которое продолжается уже не первый год.
Финансовый мониторинг при покупке недвижимости
Больше всего вопросов возникает относительно происхождения средств. Здесь важно различать два сценария — безналичный и наличный расчет.
Если покупатель кладет деньги на счет в банке для покупки жилья, банк обязан провести финансовый мониторинг. В таком случае могут попросить подтвердить источник доходов.
При отсутствии документов банк имеет право:
- заблокировать средства на счете;
- прекратить обслуживание клиента;
- передать информацию регуляторам.
Это правило действует уже сейчас и не является нововведением 2026 года.
Наличные расчеты и риски для сторон
При наличных расчетах банк в цепочке отсутствует. Нотариус в договоре лишь фиксирует, что стороны рассчитались до подписания документа, и не проверяет, как именно это происходило.
"Нотариус не контролировал и не проверял происхождение средств", — подчеркивает Чацкис.
Именно поэтому теоретически интерес к такой сделке может возникнуть уже у налоговой. На практике массовых проверок пока нет — из-за большого количества операций и отсутствия автоматизированного анализа.
Могут ли доначислить налоги
Один из возможных сценариев — автоматическое сравнение стоимости купленной недвижимости с официальными доходами человека. Например, квартира за 2 млн гривен при годовом доходе 600 тысяч.
Теоретически это может стать основанием для вопросов и доначисления 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора
Но ключевая проблема — отсутствие стартовой точки. Налоговая не знает, какие сбережения человек имел раньше, если он не является госслужащим и не подает ежегодные декларации.
Когда подключается финмониторинг и БЭБ
Если у контролирующих органов возникают подозрения относительно отмывания средств, информация может быть передана в Госфинмониторинг. В марте 2025 года ГНС, Госфинмониторинг и Бюро экономической безопасности подписали меморандум о сотрудничестве и обмене данными.
"Следствием такой проверки может быть уголовная ответственность и даже изъятие недвижимости", — предостерегает Чацкис.
При этом речь идет не об обычных сделках, а о случаях с признаками серьезных финансовых нарушений.
Что будет с рынком недвижимости в 2026 году
Как уточнила Новини.LIVE риелтор Марина Куць, в 2026 году в Украине сохранится высокий спрос на жилье, несмотря на определенные колебания из-за восстановления реестров и операционной активности на рынке.
"В 2026 году будет наблюдаться дальнейший умеренный рост цен до 20% на покупку жилья, частично из-за увеличения себестоимости строительства, инфляционных факторов и стабильного спроса на доступные квартиры", — подчеркнула эксперт.
По ее прогнозам, в 2026 году также продолжит дорожать и арендная плата — где-то на 10-20%.
