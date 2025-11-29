Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Заоблачные цены — в каких районах Киева самые дорогие квартиры

Заоблачные цены — в каких районах Киева самые дорогие квартиры

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 10:50
Купить квартиру в Киеве — в каких районах предлагают самое дорогое жилье
Дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Рынок недвижимости Киева всегда привлекает внимание, особенно когда речь идет о ценах на самый популярный формат жилья — 1-комнатные квартиры. Если приоритетом является престиж, инфраструктура и близость к центру, то самую высокую цену придется заплатить в Печерском районе.

Согласно данным портала ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева и пригородов демонстрирует значительный разрыв между самыми дорогими центральными районами и отдаленными локациями, а также пригородом.

Реклама
Читайте также:

Самые дорогие районы Киева

Самая высокая средняя цена за 1-комнатную квартиру ожидаемо зафиксирована в центральных и ближайших к центру районах Киева.

Абсолютным лидером является Печерский район, где средняя стоимость однокомнатной квартиры достигла отметки 130 000 долларов. Эта цена почти вдвое превышает стоимость жилья в большинстве других районов столицы.

Следующими по ценовому диапазону идут:

  • Шевченковский район — 84 000 долларов;
  • Голосеевский район — 73 200 долларов;
  • Подольский район — 69 500 долларов;
  • Дарницкий район — 60 000 долларов.

Высокие цены в этих районах обусловлены не только престижностью локации, но и развитой инфраструктурой, удобной транспортной развязкой и близостью к бизнес-центрам и историческим памятникам.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве

Рассматривая другие районы Киева, цены становятся более умеренными, однако все еще остаются на значительном уровне:

  • Днепровский район — 59 000 долларов;
  • Оболонский район — 58 400 долларов;
  • Соломенский район — 57 400 долларов;
  • Святошинский район — 50 000 долларов.
  • Деснянский район — 41 600 долларов.

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, в ближайшее время ожидать снижения стоимости квартир не стоит.

"В общем, "бум недвижимости" в классическом понимании вряд ли будет. Скорее, рынок ожидает стабильный, но осторожный рост", — считает эксперт.

Как сообщалось, усиление государственного контроля над крупными финансовыми операциями, связанное с участием Украины в глобальных системах обмена данными, существенно изменило рынок недвижимости. Теперь банки, нотариусы и налоговики вынуждены действовать более осторожно и детально проверять покупателей жилья.

Также мы рассказывали, что с 1 декабря 2025 года в Украине начнется новый, важный этап программы жилищной поддержки, ориентированной на внутренне перемещенных лиц. Эта инициатива окажет помощь тем ВПЛ, чьи дома находятся на временно оккупированных территориях.

Киев недвижимость цены на квартиры купить квартиру купить жилье в Киеве
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации