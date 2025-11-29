Купить квартиру в Киеве — в каких районах предлагают самое дорогое жилье

Дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Рынок недвижимости Киева всегда привлекает внимание, особенно когда речь идет о ценах на самый популярный формат жилья — 1-комнатные квартиры. Если приоритетом является престиж, инфраструктура и близость к центру, то самую высокую цену придется заплатить в Печерском районе.

Согласно данным портала ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева и пригородов демонстрирует значительный разрыв между самыми дорогими центральными районами и отдаленными локациями, а также пригородом.

Самые дорогие районы Киева

Самая высокая средняя цена за 1-комнатную квартиру ожидаемо зафиксирована в центральных и ближайших к центру районах Киева.

Абсолютным лидером является Печерский район, где средняя стоимость однокомнатной квартиры достигла отметки 130 000 долларов. Эта цена почти вдвое превышает стоимость жилья в большинстве других районов столицы.

Следующими по ценовому диапазону идут:

Шевченковский район — 84 000 долларов;

Голосеевский район — 73 200 долларов;

Подольский район — 69 500 долларов;

Дарницкий район — 60 000 долларов.

Высокие цены в этих районах обусловлены не только престижностью локации, но и развитой инфраструктурой, удобной транспортной развязкой и близостью к бизнес-центрам и историческим памятникам.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве

Рассматривая другие районы Киева, цены становятся более умеренными, однако все еще остаются на значительном уровне:

Днепровский район — 59 000 долларов;

Оболонский район — 58 400 долларов;

Соломенский район — 57 400 долларов;

Святошинский район — 50 000 долларов.

Деснянский район — 41 600 долларов.

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, в ближайшее время ожидать снижения стоимости квартир не стоит.

"В общем, "бум недвижимости" в классическом понимании вряд ли будет. Скорее, рынок ожидает стабильный, но осторожный рост", — считает эксперт.

Как сообщалось, усиление государственного контроля над крупными финансовыми операциями, связанное с участием Украины в глобальных системах обмена данными, существенно изменило рынок недвижимости. Теперь банки, нотариусы и налоговики вынуждены действовать более осторожно и детально проверять покупателей жилья.

Также мы рассказывали, что с 1 декабря 2025 года в Украине начнется новый, важный этап программы жилищной поддержки, ориентированной на внутренне перемещенных лиц. Эта инициатива окажет помощь тем ВПЛ, чьи дома находятся на временно оккупированных территориях.