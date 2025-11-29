Купить квартиру в Киеве — в каких районах предлагают самое дорогое жилье

Заоблачные цены — в каких районах Киева самые дорогие квартиры
Рынок недвижимости Киева всегда привлекает внимание, особенно когда речь идет о ценах на самый популярный формат жилья — 1-комнатные квартиры. Если приоритетом является престиж, инфраструктура и близость к центру, то самую высокую цену придется заплатить в Печерском районе.
Согласно данным портала ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева и пригородов демонстрирует значительный разрыв между самыми дорогими центральными районами и отдаленными локациями, а также пригородом.
Самые дорогие районы Киева
Самая высокая средняя цена за 1-комнатную квартиру ожидаемо зафиксирована в центральных и ближайших к центру районах Киева.
Абсолютным лидером является Печерский район, где средняя стоимость однокомнатной квартиры достигла отметки 130 000 долларов. Эта цена почти вдвое превышает стоимость жилья в большинстве других районов столицы.
Следующими по ценовому диапазону идут:
- Шевченковский район — 84 000 долларов;
- Голосеевский район — 73 200 долларов;
- Подольский район — 69 500 долларов;
- Дарницкий район — 60 000 долларов.
Высокие цены в этих районах обусловлены не только престижностью локации, но и развитой инфраструктурой, удобной транспортной развязкой и близостью к бизнес-центрам и историческим памятникам.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве
Рассматривая другие районы Киева, цены становятся более умеренными, однако все еще остаются на значительном уровне:
- Днепровский район — 59 000 долларов;
- Оболонский район — 58 400 долларов;
- Соломенский район — 57 400 долларов;
- Святошинский район — 50 000 долларов.
- Деснянский район — 41 600 долларов.
Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, в ближайшее время ожидать снижения стоимости квартир не стоит.
"В общем, "бум недвижимости" в классическом понимании вряд ли будет. Скорее, рынок ожидает стабильный, но осторожный рост", — считает эксперт.
Как сообщалось, усиление государственного контроля над крупными финансовыми операциями, связанное с участием Украины в глобальных системах обмена данными, существенно изменило рынок недвижимости. Теперь банки, нотариусы и налоговики вынуждены действовать более осторожно и детально проверять покупателей жилья.
Также мы рассказывали, что с 1 декабря 2025 года в Украине начнется новый, важный этап программы жилищной поддержки, ориентированной на внутренне перемещенных лиц. Эта инициатива окажет помощь тем ВПЛ, чьи дома находятся на временно оккупированных территориях.
