Головна Ринок нерухомості Захмарні ціни — в яких районах Києва найдорожчі квартири

Захмарні ціни — в яких районах Києва найдорожчі квартири

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 10:50
Купити квартиру у Києві — в яких районах пропонують найдорожче житло
Будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ринок нерухомості Києва завжди привертає увагу, особливо коли мова йде про ціни на найпопулярніший формат житла — 1-кімнатні квартири. Якщо пріоритетом є престиж, інфраструктура та близькість до центру, то найвищу ціну доведеться заплатити у Печерському районі.

Згідно з даними порталу ЛУН, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва та передмість демонструє значний розрив між найдорожчими центральними районами та віддаленими локаціями, а також передмістям.

Читайте також:

Найдорожчі райони Києва

Найвища середня ціна за 1-кімнатну квартиру очікувано зафіксована у центральних та найближчих до центру районах Києва. Абсолютним лідером є Печерський район, де середня вартість однокімнатної квартири сягнула позначки 130 000 доларів. Ця ціна майже вдвічі перевищує вартість житла у більшості інших районів столиці.

Наступними за ціновим діапазоном ідуть:

  • Шевченківський район — 84 000 доларів;
  • Голосіївський район — 73 200 доларів;
  • Подільський район — 69 500 доларів;
  • Дарницький район — 60 000 доларів.

Високі ціни в цих районах зумовлені не лише престижністю локації, а й розвиненою інфраструктурою, зручною транспортною розв'язкою та близькістю до бізнес-центрів та історичних пам'яток.

Середня вартість однокімнатної квартири у Києві

Розглядаючи інші райони Києва, ціни стають помірнішими, проте все ще залишаються на значному рівні:

  • Дніпровський район — 59 000 доларів;
  • Оболонський район — 58 400 доларів;
  • Солом'янський район — 57 400 доларів;
  • Святошинський район — 50 000 доларів.
  • Деснянський район — 41 600 доларів.

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, найближчим часом очікувати зниження вартості квартир не варто.

"Загалом, "бум нерухомості" у класичному розумінні навряд чи буде. Скоріше, ринок очікує стабільне, але обережне зростання", — вважає експертка.

Як повідомлялось, посилення державного контролю над великими фінансовими операціями, пов'язане з участю України у глобальних системах обміну даними, суттєво змінило ринок нерухомості. Тепер банки, нотаріуси та податківці вимушені діяти більш обережно та детально перевіряти покупців житла.

Також ми розповідали, що з 1 грудня 2025 року в Україні розпочнеться новий, важливий етап програми житлової підтримки, орієнтованої на внутрішньо переміщених осіб. Ця ініціатива надасть допомогу тим ВПО, чиї помешкання знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Київ нерухомість ціни на квартири купити квартиру купити житло в Києві
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
