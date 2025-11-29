Купити квартиру у Києві — в яких районах пропонують найдорожче житло

Будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ринок нерухомості Києва завжди привертає увагу, особливо коли мова йде про ціни на найпопулярніший формат житла — 1-кімнатні квартири. Якщо пріоритетом є престиж, інфраструктура та близькість до центру, то найвищу ціну доведеться заплатити у Печерському районі.

Згідно з даними порталу ЛУН, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва та передмість демонструє значний розрив між найдорожчими центральними районами та віддаленими локаціями, а також передмістям.

Найдорожчі райони Києва

Найвища середня ціна за 1-кімнатну квартиру очікувано зафіксована у центральних та найближчих до центру районах Києва. Абсолютним лідером є Печерський район, де середня вартість однокімнатної квартири сягнула позначки 130 000 доларів. Ця ціна майже вдвічі перевищує вартість житла у більшості інших районів столиці.

Наступними за ціновим діапазоном ідуть:

Шевченківський район — 84 000 доларів;

Голосіївський район — 73 200 доларів;

Подільський район — 69 500 доларів;

Дарницький район — 60 000 доларів.

Високі ціни в цих районах зумовлені не лише престижністю локації, а й розвиненою інфраструктурою, зручною транспортною розв'язкою та близькістю до бізнес-центрів та історичних пам'яток.

Середня вартість однокімнатної квартири у Києві

Розглядаючи інші райони Києва, ціни стають помірнішими, проте все ще залишаються на значному рівні:

Дніпровський район — 59 000 доларів;

Оболонський район — 58 400 доларів;

Солом'янський район — 57 400 доларів;

Святошинський район — 50 000 доларів.

Деснянський район — 41 600 доларів.

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, найближчим часом очікувати зниження вартості квартир не варто.

"Загалом, "бум нерухомості" у класичному розумінні навряд чи буде. Скоріше, ринок очікує стабільне, але обережне зростання", — вважає експертка.

Як повідомлялось, посилення державного контролю над великими фінансовими операціями, пов'язане з участю України у глобальних системах обміну даними, суттєво змінило ринок нерухомості. Тепер банки, нотаріуси та податківці вимушені діяти більш обережно та детально перевіряти покупців житла.

Також ми розповідали, що з 1 грудня 2025 року в Україні розпочнеться новий, важливий етап програми житлової підтримки, орієнтованої на внутрішньо переміщених осіб. Ця ініціатива надасть допомогу тим ВПО, чиї помешкання знаходяться на тимчасово окупованих територіях.